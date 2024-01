Zwischen 22. Januar und 14. März kommt es auf der Stammstrecke München zweimal wöchentlich zu Fahrplanänderungen im S-Bahn-Verkehr, insgesamt also 15 Mal. Die Deutsche Bahn kündigt für die Nächte von Montag auf Dienstag sowie von Donnerstag auf Freitag - jeweils von 21:30 Uhr bis 4:40 Uhr - Umleitungen, Haltausfälle und Schienenersatzverkehr zwischen den Stationen Ostbahnhof und Pasing an. Man werde das Stellwerk am Ostbahnhof erneuern und rund 400 Kilometer Kabel verlegen, so ein Sprecher der Bahn.