Andreas Till ist Barchef im Pacific Times (Baaderstraße 28, Montag bis Donnerstag 18 bis ein Uhr, Freitag und Samstag 18 bis zwei Uhr, Sonntag Ruhetag). Zu seinem Drink "Little Libanese Fizz" erklärt er: "Die Idee zu diesem Drink entstand auf meinen regelmäßigen Reisen nach Beirut im Libanon. Wassermelone, Minze und Zitrone sind in den traditionellen Gerichten der Levante allgegenwärtig. Mit einem zitrusfrischen Gin und Arrak, einem würzigen libanesischen Anisschnaps, entsteht aus diesen Zutaten ein frisch-fruchtiger Sommerdrink: Der Libanese Fizz, eine liquide Variante libanesischer Vorspeisenklassiker. Er lässt sich aber ohne Gin und mit einer Prise Fleur de Sel statt des Arrak auch zu einer alkoholfreien Variante, dem Little Libanese Fizz, umwandeln. Der Arrak, beziehungsweise in diesem Fall das Salz, erzeugt eine kleine Kante, die dem Drink eine wunderschöne und für die Region typische Facette verleiht."

Zutaten:

3 Stück Wassermelone

4 cl Zitronensaft

3 cl Läuterzucker (1:1)

1 BL Puderzucker

10 cl Sodawasser

2 Minzezweige

1 Zitronenzeste

1 Prise Fleur de Sel (z.B.Pink Murray River Salt)

Zubereitung: Die Melone und einen Minzezweig in einem Shaker mithilfe eines Stößels zerdrücken, Eiswürfel dazu geben, Zitrone, Läuterzucker und Puderzucker dazu geben. Kräftig schütteln und anschließend mit Sodawasser auffüllen. Durch einen Strainer in ein Longdrinkglas mit Eiswürfel abseihen. Den zweiten Minzezweig ins Glas geben und mit der Zitronenzeste "bestäuben", darüber eine Prise Fleur de Sel streuen.