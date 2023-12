Mit renommierten Sprachkünstlern aus ganz Deutschland lassen zwei altbewährte Münchner Poetry-Slam-Formate das poetische Jahr am Dienstag- und Mittwochabend ausklingen. Wie beim Isar Slam im Muffatwerk üblich, werden ein letztes Mal die Stars der Szene von drei Newcomern und ihren Dichtungen herausgefordert. Um die Gunst des Publikums kämpft unter anderem der zweifache deutschsprachige Meister Sebastian 23 aus Bochum, der am Folgetag auch bei "Poetry in Motion" im Lyrik Kabinett auftritt. Nach den poetischen Darbietungen wird in der atmosphärischen Kulisse der Bibliothek zu Beats von DJ Simian Keiser das virtuose Wort gefeiert - ein schöner Jahresabschluss.