Das hat man nun davon, wenn man einfach mal frech behauptet, wer an Silvester schön essen gehen will, müsse ein halbes Jahr vorher reservieren. Prompt stellt sich dann heraus, dass das gar nicht so schwierig ist, noch dazu an noblen Orten. Zum Beispiel im Hotel Bayerischer Hof am Promenadeplatz. Dort gibt es noch Plätze im Palaiskeller fürs große Silvestermenü. Das ist, wie es sich für den Palaiskeller gehört, bayerisch-modern und besteht aus vier Gängen: Vorneweg gibt es eine Gänseessenz mit Maroni- Maultasche, danach Tatar vom Räucheraal. Die Hauptspeise ist ein rosa gegarter Hirschrücken mit Schoko-Kirsch-Sauce. Der Nachtisch: weißes Schokoladenparfait mit Spekulatius-Crumble. Die Wendlstoana steuern Volksmusik bei, und zum Dresscode "festliche Garderobe" wird hier ausnahmsweise auch Tracht gezählt (Bayerisches Kulinarium im Palaiskeller, Silvester, 31. Dezember, Einlass 19.30 Uhr, Vier-Gang-Menü, pro Person 175 Euro, Reservierung unter Telefon 089-21 20-999, www.bayerischerhof.de )

Die festliche Abendgarderobe erwartet man im Luxushotel am Promenadeplatz allerdings von den Besuchern, die sich die Nachtschwärmer Boarding Card leisten. Mit der hat man von 22 Uhr an Zutritt ins Atrium und in die Falk's Bar, um 23.30 Uhr dann ins Trader Vic's sowie zu Night Club und Piano Bar. Und ab zwei Uhr morgens darf man dann in den Dachgarten im sechsten Stock, dort spielen Jazoum, DJ Rochest legt auf. Die Nachtschwärmer Boarding Card kostet 65 Euro, Speisen und Getränke sind nicht inbegriffen. Gebucht werden kann über dieselbe Adresse wie das bayerische Kulinarium. Und wer lange genug durchhält, kann am nächsten Morgen gleich zum Neujahrsbrunch mit dem Jazzduo To See im Festsaal gehen. (10-15 Uhr, 80 Euro pro Person).

Und auch Käfer hat noch ein paar Plätze frei, und zwar im Showzelt Teatro draußen in der Messestadt Riem. Das bietet allerei zirzensische Sensationen an und seit neuestem auch ein Käfer-Menü, nachdem man dort die Verbindung mit Alfons Schuhbeck aufgelöst hat. An Silvester besteht es zur dreieinhalbstündigen Show aus fünf Gängen, unter anderem mit Hummercocktail, gebratenem Rücken vom Kaiserkalb und Tauernlamm sowie einer "Sphäre von der Feige", was spektakulärer klingt, als es ist. Aber das ist in der Gastronomie ja gerne mal so. Es gibt übrigens auch eine vegane Menü-Variante in fünf Gängen (Silvester in Käfers teatro, Silvester, 31. Dezember, pro Person 260-300 Euro, Buchung unter www.teatro.de).

Die Lokalrunde hat jetzt Weihnachtsferien und erscheint erst wieder am Freitag, 12. Januar.