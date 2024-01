Kaum vorstellbar, dass es erst mal ohne ihn gehen könnte. Shale Wagman ist das Epizentrum der "Hamlet"-Elegie in Alexei Ratmanskys " Tschaikowski-Ouvertüren ", die jetzt wieder auf dem Spielplan des Bayerischen Staatsballetts stehen. Ein Part, der dem großartigen Tänzer auf den Leib geschrieben wurde. Doch aktuell, auch das gehört zum Ballettalltag, muss der Solist eine Verletzung auskurieren. Bitter, denn auch den "Onegin", Traumpart aller Ballerinos, wird er nicht tanzen können. Die gute Nachricht aber: Wagman, Jahrgang 2000, trainiert schon wieder. Womöglich klappt's doch noch mit den Tschaikowski-Ouvertüren, Ende Januar, gewiss aber im Februar. Und auch im " Onegin " bekommt er in dieser Spielzeit seine Debüt-Chance, als Lenski, worauf man sich nur freuen kann. Derweil hat der sympathische Kanadier, der schon als Kind Balletttänzer werden wollte, also etwas mehr Zeit als sonst zum Teetrinken, Meditieren und Deutsch lernen.

Montag: Proben und meditieren

Detailansicht öffnen Shale Wagman trainiert wieder, um nach mehrwöchiger Verletzung wieder in Form zu kommen. (Foto: Katja Lotter)

Jeder Morgen beginnt für mich gleich: Nach dem Aufstehen gehe ich die ersten dreißig Minuten nicht ans Handy. Generell versuche ich, möglichst wenig Zeit im Internet zu verbringen. Letztes Jahr habe ich alle meine Social-Media-Apps gelöscht. So habe ich weniger das Gefühl, jemandem nacheifern zu müssen. Stattdessen meditiere ich, dusche kalt und trinke eine Tasse Tee. Danach fahre ich zum Ballettprobenhaus zum täglichen Training und meinen Proben.

Dienstag: Plaudern im Teehaus

Detailansicht öffnen Auf die taiwanesische Teetradition spezialisiert ist der Teesalon Laifufu. (Foto: Laifufu)

Heute verbringe ich meine Pause zwischen den Proben im Laifufu Teesalon, wo ich eine Tasse Shu Puerh bestelle. Tee zu trinken bringt meinen Kreislauf in Schwung und erdet mich mental; das ist für mich eine Art Lifestyle. Auch schätze ich die Gesellschaft im Teesalon. Viele unterschiedliche Menschen kommen hier zusammen: Wissenschaftler, bildende Künstler, Musiker, Studierende - und ich. Bei den Gesprächen, die ich hier führe, habe ich oft das Gefühl, dass die Zeit stehenbleibt. Wenn das Wetter es zulässt, spaziere ich noch ein wenig am Eisbach im Englischen Garten entlang.

Mittwoch: Mit der Lehrerin ins Café

Detailansicht öffnen Das "Marais" im Münchner Westend war einst ein Textilwarenladen. Gäste können hier nicht nur gut frühstücken, sondern es gibt auch einiges zu sehen und zu kaufen. (Foto: Catherina Hess)

Als ich kürzlich verletzungsbedingt einige Wochen nicht arbeiten konnte, habe ich einen Deutsch-Intensivkurs absolviert. Heute treffe ich nach der letzten Ballettprobe meine Lehrerin. Wir gehen ins Café Marais nähe Schwanthalerhöhe. Wir sprechen - auf Deutsch! - über alles Mögliche: Darüber, was gerade bei uns ansteht, über Psychologie, über Sprachen oder über klassische Musik. So kann ich mich nicht nur mit einer guten Freundin austauschen, sondern auch die Sprache weiter üben. Und wenn ich richtig motiviert bin, höre ich danach noch eine Folge des Podcasts Easy German.

Donnerstag: Lernen für Onegin

Detailansicht öffnen Szene aus dem Ballett "Onegin" von John Cranko, das zurzeit im Münchner Nationaltheater zu sehen ist. (Foto: Nicholas MacKay)

Nach dem täglichen Training und zwei Proben gehe ich mit ein paar Kollegen in die Kantine der Bayerischen Staatsoper. Die Pause am Nachmittag nutze ich, um die Versromanvorlage für das Ballett "Onegin" zu Ende zu lesen, das wir gerade spielen. Ich versuche immer, die Charaktere zu verstehen, um die Geschichte authentisch erzählen zu können. Am Abend habe ich noch meinen wöchentlichen Termin bei der Physiotherapie. Hier bekomme ich eine sogenannte Rolfing-Massage, um die Verspannungen in meinem Körper zu lösen. Die Methode kann ich auch Nicht-Sportlern sehr empfehlen!

Freitag: Vorhang hoch!

Heute Mittag gönne ich mir einen Lunch in meinem Lieblingsrestaurant Osteria Mugolone in der Maillingerstraße. Gegen 17 Uhr fahre ich mit dem Fahrrad zum Nationaltheater, wo die "Tschaikowski-Ouvertüren" auf dem Programm stehen, die ich hoffentlich tanzen kann. Die Stunden vor dem Auftritt konzentriere ich mich in der Regel ganz auf mich, rede mit niemandem außer meiner Maskenbildnerin und höre mir 430-Megahertz-Frequenzen an, die ich auf dem Handy habe. Die klingen ein wenig wie Klangschalen. Ich meditiere ein paar Minuten alleine auf der Bühne und bete. Und dann geht der Vorhang hoch für mich und meine Rolle, die speziell für mich kreiert wurde. Das ist für einen Tänzer etwas ganz Besonderes.

Samstag: Jugend einer Rebellin

Detailansicht öffnen Wenn jemand für Punk und Poesie gleichzeitig steht, dann Patti Smith, Sängerin, Schriftstellerin und unermüdliche Reisende. Hier eine Aufnahme von 1979. (Foto: imago/Leemage)

Da wir auch samstags trainieren und proben, verbringe ich den Abend am Ende dieser Woche gemütlich zu Hause. Ich bin ein großer Reality-TV-Fan. Besonders gerne schaue ich "The Real Housewives of Beverly Hills". Aber ich lese auch sehr gerne. Mein absolutes Lieblingsbuch ist "Just Kids. Die Geschichte einer Freundschaft", die Autobiografie von Patti Smith. Sie ist eine tolle Musikerin und auch Autorin. Aktuell lese ich ihr Buch "The year of the monkey".

Sonntag: Entspannen in der Sauna

Detailansicht öffnen 1901 eröffnete der Jugendstilbau "Müller'sches Volksbad". Das Bad zählt mit seiner Architektur und Innenausstattung zu den schönsten Badehäusern Europas. Das Bild zeigt den Gang zu den Ruhekabinen. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Den Sonntag, meinen freien Tag, möchte ich genießen - und zwar im Müller'schen Volksbad am Rosenheimer Platz. Hier gehe ich gerne schwimmen und in die Sauna. Ich liebe deutsche Saunen! Da kann ich gut abschalten und Energie für die kommende Woche tanken. Anschließend treffe ich mich mit ein paar Freunden im Restaurant "One Nation" am Lenbachplatz. Der Lachs dort ist ganz hervorragend, außerdem mag ich das besondere Ambiente.

Shale Wagman stammt aus Kanada. Er wurde in Toronto, Monte Carlo und Monaco ausgebildet. Wagman war der jüngste Gast, der jemals in einer Hauptrolle am Mariinsky zu sehen war. Er hat zahlreiche Auszeichnungen bekommen. Sein erstes Engagement hatte er beim English National Ballet in London. Er tanzte in "Ungarischer Tanz Nr. 1, den Marco Goecke extra für ihn kreierte, Russell Maliphants "Second Breath" oder Christopher Wheeldons "Cinderella". Seit 2015 choreografiert Wagman auch für Balletthäuser in Monaco und Mexiko. Seit fast drei Jahren ist er beim Bayerischen Staatsballett, zur Spielzeit 2022/23 wurde er zum Solisten befördert.