Die Freibadsaison in München ist eröffnet. Das ist insofern eine bemerkenswerte Nachricht, als der Otto-Normal-Münchner respektive die Otto-Normal-Münchnerin die vergangenen Tage wohl kaum ein gesteigertes Verlangen danach verspürt haben dürfte, sich im Wasser abzufrischen. Wolken, immer wieder Nieselregen, kalter Wind, typisches April-Wetter halt. Aber der April ist nun passé, und so lud traditionell das älteste Münchner Freibad, das Schyrenbad, am Montag ein zum "Anbaden", bei immerhin 23 Grad Wassertemperatur.

Die anderen Freibäder werden am 14. Mai folgen. Zum Start warteten die Stadtwerke allerdings mit einer schlechten Nachricht auf: Weil derzeit Saisonkräfte fehlen, muss das Frühschwimmer-Angebot zunächst ausfallen, man versuche, mithilfe von Bewerbertagen in nächster Zeit noch Mitarbeiter für die Sommersaison zu akquirieren. Und noch ein paar Dinge ändern sich, für die Gäste allerdings zum Guten: Es braucht in diesem Jahr keine Reservierungen mehr für den Freibadbesuch, die Personenzahl-Beschränkung entfällt. Und erstmals können Besucher in diesem Jahr ihre Tickets auch online buchen.