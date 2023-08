Großeinsatz in Trudering

Einen Polizei-Großeinsatz in Trudering lösten Schüsse aus einem Fenster aus.

Schüsse aus einem Fenster haben am Montag einen größeren Polizeieinsatz in München-Trudering ausgelöst. Passanten hatten kurz nach 18 Uhr mehrere Knallgeräusche wahrgenommen. Ein Zeuge rief die Polizei, nachdem er im zweiten Obergeschoss des Gebäudes am Stahlgruberring einen Mann beobachtet hatte, der eine schwarze Waffe aus dem Fenster gehalten und auf das Haus gegenüber gezielt habe, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Polizei rückte mit mehr als 50 Einsatzkräften an und stürmte gewaltsam das Zimmer, in dem sich jedoch niemand aufhielt. Allerdings fanden sie im Raum Patronenhülsen einer Schreckschusspistole. Als sie einen 32 Jahre alten Mann aus Niedersachsen kontrollierten, der mit seiner Partnerin das Anwesen verließ, stießen sie in seinem Koffer auf die vermeintliche Tatwaffe.

Zudem stellte die Polizei fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag, den er jedoch durch Zahlung eines Geldbetrags abwenden konnte, sodass er entlassen wurde. Der Mann sei bereits einschlägig polizeibekannt.