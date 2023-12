Umgefallene Bäume, viele Unfälle, gestrandete Reisende und ein Stromausfall in Hohenlinden: Die anhaltenden starken Schneefälle in der Nacht von Freitag auf Samstag haben einiges Chaos im Landkreis Ebersberg verursacht. Polizei und Rettungskräfte waren fast permanent im Einsatz.

Alleine der Polizei Ebersberg wurden knapp 20 umgefallene Bäume mitgeteilt, die teilweise den Verkehr lahm legten und diverse Strecken blockierten, wie die Polizei am Samstagvormittag meldet. Dies hatte jede Menge Einsätze der örtlichen Feuerwehren zur Folge. Die Staatsstraße 2086 musste sicherheitshalber ab 1 Uhr zwischen Ebersberg und Hohenlinden komplett gesperrt werden, da zu befürchten war, dass weitere Bäume auf die Fahrbahn fallen, weil sie den großen Schneemengen nicht mehr standhalten können.

Gegen 23 Uhr hatte in diesem Bereich ein umstürzender Baum einen Verkehrsunfall ausgelöst. Der Baum war schwer erkennbar auf der Fahrbahn gelegen, sodass eine in Richtung Ebersberg fahrende Autofahrerin nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte und in den Baum rutschte. Glücklicherweise kam die Frau mit leichten Verletzungen davon, wie die Polizei Ebersberg mitteilt, in die Kreisklinik musste sie dennoch. Solange der Schneefall andauert, ist mit einer Aufrechterhaltung der Sperrung der St 2086 zu rechnen, teilt die Polizei Ebersberg am Samstagvormittag mit.

In den Gebieten Ebersberg, Hohenlinden, Glonn und Grafing, Steinhöring und Oberpframmern ereigneten sich zwischen 20 und 2 Uhr etliche Vorfälle, bei denen Fahrzeuge witterungsbedingt, meist trotz vorsichtiger Fahrweise etwas von der Fahrbahn abkamen und teilweise nicht mehr weiter kamen. Neun Fälle wurden allein der Polizei Ebersberg gemeldet, wobei es überwiegend zu keinen Sachschäden gekommen war.

Da auch die Abschleppdienste teilweise mit der Witterung zu kämpfen hatten und deshalb eine längere Wartezeit anfiel, ließen etliche Fahrer ihre Fahrzeuge stehen und kümmern sich erst bei Tageslicht weiter um ihre Fahrzeuge.

Der Polizei Ebersberg wurde zudem mitgeteilt, dass in Hohenlinden, etwa ab Mitternacht, der Strom weg war. Außerdem meldeten sich vereinzelt Bahnreisende bei der Polizei, weil sie vom Grafinger Bahnhof aus nicht weiterkamen und nicht wussten, wie es weitergehen soll.

Im Vergleich zum Landkreissüden war die Situation im Landkreisnorden vergleichsweise harmlos. Zwar kamen hier nach Angaben der Polizei auch einige Autofahrer von der Straße ab, größere Vorfälle wurden aber nicht gemeldet.