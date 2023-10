Nach 40 Jahren ist es nun soweit: Die Kinderbibliothek in Schloss Blutenburg wird modernisiert und daher vom 1. November bis zum 21. März 2024 geschlossen sein. Ein regulärer Ausleihbetrieb kann in den nächsten Monaten zwar nicht angeboten werden, eine eingeschränkte Rückgabe von Büchern und anderen Medien ist jedoch organisiert. Diese ist ab 2. November am Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag zwischen 13 und 15 Uhr und am Dienstag zwischen 16 und 18 Uhr möglich.

Die Kinderbibliothek zählt zu den besonders stark frequentierten Orten in Schloss Blutenburg und bietet neben einem Ausleihbestand von etwa 27 000 Büchern in mehr als 23 Sprachen ein vielfältiges Kurs- und Kreativprogramm für Kinder und Familien an. Für die umfassende Neugestaltung hat das Bundesfamilienministerium die Baumittel zur Verfügung gestellt.

Die historischen Räumlichkeiten sollen auf der Planungsgrundlage von Studierenden der TU München mit begehbaren, kinderfreundlichen Regaleinbauten, einer neuen Thekenanlage und modernen Profilleuchten ausgestattet werden. Das innenarchitektonische Konzept will den schönen Raum mit seinen charakteristischen Säulen und alten Gewölben öffnen und zu einem Erlebnisort mit hoher Aufenthaltsqualität umgestalten. Die Wiedereröffnung mit einem großen Familienfest ist für den 22. März geplant.

Während der Schließzeit werden die meisten Kinderbibliotheks-Veranstaltungen in Ausweichräumlichkeiten stattfinden, so auch das beliebte Lichterhäuschenbasteln sowie das traditionelle Lichterhäuschenfest am 8. Dezember. Die übrigen Räumlichkeiten der IJB und auch die aktuellen Ausstellungen sind vom Umbau nicht betroffen und weiterhin frei zugänglich.