Sie hat schon als junges Mädchen professionell mit der Musik angefangen und sang bald in den Bands von Lionel Hampton, Dizzy Gillespie, Paquito D'Rivera, Cab Calloway, Joe Haider, Ray Brown und vielen anderen. Fast 20 Jahre lang war sie dann Professorin für Jazz-Gesang in Bern - Sandy Patton darf man getrost "The Grande Dame of Jazz" nennen, wie es auf ihrer Homepage steht. Und auch mit 75 ist sie noch hochaktiv, konzertiert kontinuierlich in der Schweiz und Italien und geht immer noch auf Tour.

Aktuell mit dem Schweizer Quintett des Pianisten Lothar Kraft, in dem Gregor Storf am Saxofon, Viet Hübner am Bass und Patrick Manzecchi am Schlagzeug wirbeln. Ein klassischer Jazz-Abend mit authentischer lebender Jazzgeschichte erwartet einen also, wenn Sandy Patton mit ihnen am 13. September in der Jazzbar Vogler Station macht.

Sandy Patton & Lothar Kraft Quintett, Mi., 13. Sept., 19.30 Uhr, Jazzbar Vogler, Rumfordstr. 17, www.jazzbar-vogler.com