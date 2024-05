Das Filmfest München eröffnet mit der Weltpremiere von "Zwei zu Eins" - und damit mit der gefeierten Oscar-Kandidatin Sandra Hüller . Die deutsche Komödie von Natja Brunckhorst wird am 29. Juni in der Isarphilharmonie uraufgeführt, etliche Ehrengäste werden erwartet. Zum Ensemble gehören neben Hüller unter anderen Max Riemelt, Ronald Zehrfeld, Ursula Werner, Peter Kurth, Martin Brambach, Uwe Preuss, Kathrin Wehlisch und Olli Dittrich.

In ihrem zweiten Langfilm springt Regisseurin und Drehbuchautorin Natja Brunckhorst ("Alles in bester Ordnung") zurück in den Sommer 1990 und greift in ihrer Geschichte auf wahre Geschehnisse zurück. Der Film umkreist die Frage: wohin mit den bald nutzlosen Tonnen an ostdeutschen Geldscheinen? "Zwei zu Eins" startet regulär am 25. Juli 2024 in den Kinos.

Detailansicht öffnen Filmszene aus "Zwei zu Eins" mit Sandra Hüller (Mitte). (Foto: Peter Hartwig/X Verleih)

"Das Filmfest München versteht sich als Nummer-1-Plattform des deutschen Filmschaffens - und wir sind besonders glücklich, einen Film als Eröffnung zu zeigen, der genau ist in seiner Beobachtung und doch leicht erzählt. Eine Komödie, die Abstiegsängste nicht ignoriert, die ihre Protagonist:innen ganz ernst nimmt, und mit zahlreichen Stars in Bestform. Ein Geschenk für das Publikum", heißt es in einer Erklärung von Filmfest-Direktor Christoph Gröner und der künstlerischen Co-Leiterin Julia Weigl.

Das 41. Filmfest München geht von 28. Juni bis 7. Juli über die Bühne, erstmals unter der Leitung des neuen Direktors Christoph Gröner. Mit Kate Winselt und Jessica Lange sind bereits zwei Weltstars für die neue Ausgabe bestätigt.