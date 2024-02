Als pünktlich gilt eine Bahn jedoch auch dann noch, wenn sie 5 Minuten und 59 Sekunden zu spät ist. Erst ab der sechsten Minute gilt sie als verspätet - obwohl die Anschlüsse für Pendler auch davor bei Weitem nicht gesichert sind. Die S-Bahnen in München sind deutlich unpünktlicher als die Bahnen in Hamburg, Berlin und Mitteldeutschland, die jeweils Pünktlichkeitsquoten zwischen 95,6 und 96,6 erzielten. Lediglich die S-Bahnen Rhein-Ruhr waren mit 85,2 Prozent noch unpünktlicher.

Mit Ausnahme der S-Bahn Rhein-Neckar verschlechterte sich die Pünktlichkeit bei allen Bahnen im Vergleich zum Vorjahr. "Die S-Bahnen fahren zunehmend hinter ihren eigenen Fahrplänen her. Die Ursachen haben vielfach mit Störungen an der Infrastruktur und zu knapp bemessenen Kapazitäten in überlasteten Bahnknoten zu tun", erläuterte Gastel. Es brauche nun auf lange Zeit höhere Investitionen in eine leistungsfähigere und weniger störanfällige Infrastruktur.