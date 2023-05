Vor dem Kiosk an der Reichenbachbrücke in der Isarvorstadt - hier ein Symbolbild - sind oft Nachtschwärmer unterwegs.

Ein 25-Jähriger soll in einer Sommernacht an der Reichenbachbrücke mit ganzen und zerbrochenen Bierflaschen auf zwei Männer eingeschlagen haben. Einem durchtrennte er die Halsschlagader. Nun muss er sich vor Gericht verantworten.

Von Susi Wimmer

Marc P. wollte auf dem Heimweg vor dem Kiosk an der Reichenbachbrücke eigentlich nur einen Streit zwischen ihm unbekannten Männern schlichten - und einen Notruf an die Polizei absetzen. Da spürte er plötzlich einen dumpfen Schlag von hinten. "Ist es schlimm?", fragte er seinen Kumpel, fasste sich in den Nacken und bemerkte einen Schwall von Blut. Mohamed J. hatte ihm eine abgeschlagene Bierflasche in den Nacken gestoßen und eine Hauptschlagader getroffen. Seit Freitag muss sich der 25-Jährige unter anderem wegen versuchten Mordes vor der ersten Schwurgerichtskammer am Landgericht München I verantworten.