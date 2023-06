Von Joachim Mölter und Michael Zirnstein

Bei den vier Konzerten der deutschen Musikgruppe Rammstein im Münchner Olympiastadion soll es in dieser Woche offenbar die berüchtigte "Row Zero" nicht mehr geben. Wie aus Rathaus-Kreisen verlautete, reagiere der Veranstalter Propeller damit nicht nur auf die Vorwürfe, die unlängst gegen den Sänger Till Lindemann erhoben wurden, sondern auch auf einen Antrag, den drei Stadtratsfraktionen am Montagvormittag eingebracht haben. Auch die Olympiapark GmbH bestätigt, dass es "keine Row Zero" und "keine Backstage-Party" nach den Konzerten oder in der Pause im Stadion geben wird. Unter dem Titel "Sichere Konzerte für alle" wollen Grüne/Rosa Liste, Die Linke und ÖDP/München-Liste vor allem für die Sicherheit weiblicher Konzertbesucher sorgen. Eine offizielle Bestätigung von Propeller über die beabsichtigten Maßnahmen steht noch aus; eine Erklärung wird im Lauf des Tages erwartet. Rammstein spielen am 7., 8., 10. und 11. Juni im Münchner Olympiastadion; zu den vier Auftritten werden 240 000 Fans erwartet.