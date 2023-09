Ein 13-jähriges Mädchen hat Zivilcourage gegen rassistische Äußerungen bewiesen und dafür Schläge erhalten. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei bereits am Freitag vor einer Woche in Ramersdorf. Das Mädchen hörte gegen 20.15 Uhr, wie ein Mann eine Frau an der Anzinger/Ecke Rosenheimer Straße beleidigte.