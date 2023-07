Erneut hat in München ein Mobilfunkmast gebrannt; ob es sich um einen Brandanschlag handelt, ist offen. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen staatsschutzrelevanten Delikts. Am Sonntagmittag ging vom Betreiber der Notruf ein, dass in der Nacht gegen 2.20 Uhr ein Mobilfunkmast im Bereich des Forstenrieder Parks in Pullach gebrannt habe. Dem Betreiber sei eine Sperrmeldung aufgefallen, teilte ein Polizeisprecher mit.

Bei der Kontrolle hätten Mitarbeiter Brandbeschädigungen am Masten festgestellt. Offenbar war das Feuer wieder von selbst ausgegangen. Ein Bekennerschreiben sei bisher nicht bekannt. Das Kommissariat 43 für linksgerichtete Delikte hat die Ermittlungen übernommen.