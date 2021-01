Das "Werk 12" im Werksviertel ist einer Jury zufolge das beste Bauwerk des Jahres. Am Freitag wurde es in Frankfurt mit dem "DAM Preis 2021" ausgezeichnet. Das gemischt genutzte Gebäude mit Restaurants und Bars, Büros und Fitnessstudio besteche durch seine mutige und ausdrucksstarke Fassade mit einem fünf Meter hohen Schriftzug. "Wenn Architektur sprechen darf und soll, kann nicht alles nur Hintergrundgemurmel sein", so Jurymitglied Anne Femmer. "Das Werk 12 schreit - aber es hat Wichtiges zu sagen: Wer wirklich will, der kann flexibel, universell, robust, offen, geformt und trotzdem heiter sein."