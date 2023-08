Wegen eines ähnlichen Tathergangs untersucht die Polizei derzeit, ob zwei Vorfälle miteinander in Zusammenhang stehen: Am 23. Juni gegen 13. 25 Uhr fuhr ein elfjähriges Mädchen mit dem Fahrrad auf dem Gehweg der Budapester Straße in Unterhaching. Ihr entgegen kam ein Mann, der ein Fahrrad schob. Als das Mädchen an ihm vorbeifuhr, schlug er es ohne erkennbaren Grund auf den Rücken und floh anschließend.

Der zweite Vorfall ereignete sich am 3. Juli in Untergiesing. Gegen 14.45 Uhr fuhr ein Mann mit dem Fahrrad auf dem Gehweg der Unteren Weidenstraße und schlug einer dort stehenden Frau im Vorbeifahren ohne Grund ins Gesicht. Die Frau erlitt dadurch schwere Verletzungen. Zeugen, die einen der beiden Vorfälle beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion in Verbindung zu setzen.