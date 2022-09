Bei einer Notbremsung der Tramlinie 18 in der Bayerstraße sind am Dienstag drei Fahrgäste leicht verletzt worden. Die Tram war stadtauswärts unterwegs und gerade an der Haltestelle Hauptbahnhof Süd gestartet, als plötzlich ein Taxifahrer vom Taxistand kommend Richtung Goethestraße fuhr und offenbar nicht auf die Straßenbahn achtete. Der 61-jährige Tramfahrer konnte mit der Notbremsung einen Zusammenstoß gerade noch verhindern, der Taxifahrer aber fuhr anschließend einfach weiter. Die Verkehrspolizei ermittelt nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und sucht nach dem bislang unbekannten Taxichauffeur. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando der Polizei unter der Telefonnummer 089/62163322 in Verbindung zu setzen.