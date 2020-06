Seit Anfang März haben unbekannte Täter in mehr als 50 Fällen Münzautomaten an Waschmaschinen aufgebrochen. Dazu brachen sie in Keller, Dachböden und Waschküchen ein und knackten die Münzbehälter. Besonders gehäuft hätten sich diese Einbrüche in Laim in der Schäufeleinstraße, der Aldegreverstraße, sowie der Friedenheimer, Valpichler und Tuttlinger Straße, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In Riem gab es Einbrüche in der Selma-Lagerlöf-Straße und der Magdalena-Schwarz-Straße, in der Innenstadt im Uni-Viertel und rund um den Hohenzollernplatz. Zeugen, denen etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter 2910-0 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.