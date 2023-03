Interview von Yvonne Poppek

Mit seiner ersten Münchner Theaterinszenierung "Das Vermächtnis" im vergangenen Jahr hat Philipp Stölzl gleich einen Hit gelandet. Als Opern- und Filmregisseur ist er schon lange erfolgreich unterwegs, beispielsweise verfilmte er 2013 "Der Medicus", 2021 kam seine Adaption der "Schachnovelle" in die Kinos. Der gebürtige Münchner, der inzwischen in Berlin lebt, wurde an den Kammerspielen zum Bühnenbildner ausgebildet, von 1997 an reüssierte er mit Musikvideos, etwa für Rammstein, Madonna und Mick Jagger. Das Residenztheater hat ihn nun für eine weitere Regiearbeit geholt; die Premiere ist am Freitag, 24. März: Stölzl inszeniert Yasmina Rezas neues Stück "James Brown trug Lockenwickler". Darin haben sich zwei junge weiße Männer für andere Identitäten entschieden, einer für Céline Dion, der andere für einen Schwarzen. Grund genug, um über Aneignung und Mut auf der Bühne zu sprechen.