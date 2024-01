Phil Vetter, der schon länger in Berlin lebt, ist eben ein neugieriger, geselliger Mensch. Das sieht man auch an seiner Münchner Allstar-Band, die ihn nun im Club Milla begleitet: Robert Alonso, Florian Riedl, Hansi Enzensberger und die anderen spielen sonst bei Der Englische Garten, Dreiviertelblut, Organ Explosion und so weiter. Als kleine Big-Band nehmen sie sich Jazz-Standards wie "Manha de Carnaval" ("Ein Tag im Leben eines Narren") oder "Everybody loves somebody sometimes" ("Jeder liebt doch jemand irgendwann mal") vor - die aktuelle Entwicklungsstufe des Singer-Songwriters, der ja schon immer eine feine Crooner-Stimme hatte.

Phil Vetter sing Jazz, Fr., 19. Jan., 20 Uhr, München, Milla, Holzstr. 28, milla-club.de