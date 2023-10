Magie in ihrer heiteren Version ist in Otfried Preußlers Kinderbüchern immer mit im Spiel - ob nun ein weißes Gespenst schwarz wird oder Papierblumen anfangen zu duften. So auch in der "Kleinen Hexe", die anlässlich seines 100. Geburtstages in einem Lesekonzert für Familien in Kooperation mit dem BRSO in der Internationalen Jugendbibliothek vorgestellt wird (29. 10.). In seinem Jugendbuch "Krabat" wird aus harmloser Zauberei jedoch ein finsteres Spiel um Leben und Tod. Davon erzählt der Schauspieler Stefan Hunstein in der Allerheiligen-Hofkirche, zu Kompositionen des Münchner Jazzpianisten Bernd Lhotzky, gespielt von dessen Quartett (25. 10.).