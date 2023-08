Nostalgie in der Residenz

Der Open-Air-Konzertsaal Münchens: der Brunnenhof in der Residenz

Nostalgie erfüllt in diesem Sommer den Brunnenhof der Residenz in München. Beim "10. Münchner Open-Air-Sommer" ist ein bunt gemischtes Musikprogramm geboten: Tribute Shows beliebter Klassiker führen die Gäste zurück in die Pop-Vergangenheit.

Rock-Fans werden beim Queen-Tribute am 11. August, gespielt von den Musikern der Band Break Free, glücklich. Echoes nehmen am 12. August mit auf eine Reise zu den psychedelischen Klängen Pink Floyds - mit einer Kulisse, die den Bühnen der Originale nachempfunden ist und authentischen Outfits.

Ein bisschen "Dolce Vita" in "nördlichsten Stadt Italiens" erwartet die Besucher bei der "Italo-Pop-Night" (13.8.), Hüttenstimmung gibt es bei "50 Jahre Austropop" (10.8.). Auch Fans cineastischer Klänge kommen nicht zu kurz: Bei der Sommernacht der Filmmusik mit dem Thema "100 Jahre Hollywood" wecken berühmte Titelmelodien Kino-Erinnerungen (14.8.).

Münchner Open Air Sommer, Brunnenhof der Residenz München, bis 20. August, 20 Uhr