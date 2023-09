Von Max Fluder

Als sie vor mehr als 40 Jahren im Bräurosl-Zelt eine Anfrage vom Münchner Löwen Club (MLC) erhielten, dachten sie, sie müssten auf der Wiesn mit TSV-1860-Anhängern fertig werden. Doch ins Bierzelt kamen keine Löwen in Weißblau. Es kamen Männer in Leder und Latex. Die wiederum brachten einen ordentlichen Durst mit. Und gutes Geld, ganz zur Freude von Willy Heide, dem damaligen Wirt. Heute noch feiert der MLC am ersten Wiesn-Sonntag in der Bräurosl, in diesem Jahr schon zum 44. Mal.