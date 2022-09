Von Katharina Blum und Bernd Kramer

So ein Hendl braucht einiges von dem, was gerade ziemlich knapp und für die meisten Menschen auch ziemlich teuer geworden ist: Gas. Bis zu einer Stunde muss ein Huhn in der Braterei Ammer rösten, eine Ente braucht sogar bis zu eineinhalb Stunden Hitze, ehe sie auf dem Teller der Wiesn-Besucher landen kann. Zehn Öfen hat die Hühner- und Entenbraterei auf dem Oktoberfest im Einsatz. Die Ofenwärme heizt seit einiger Zeit auch das Wasser auf, das in der Braterei etwa zum Spülen verwendet wird - zu kostbar ist sie. Die Frage, wie sich Energie sparen lässt, hat längst auch die Wiesn-Wirte erreicht.