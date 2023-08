Obersendling:Tempo 30 auf der Aidenbachstraße

Die Stadt will das Geschwindigkeitslimit am neuen Gymnasium in Obersendling einführen, um den Schulweg sicherer zu machen.

Um den Schulweg für Kinder sicherer zu machen, will die Stadt auf einem Abschnitt der Aidenbachstraße Tempo 30 einführen. Das neue Geschwindigkeitslimit soll zwischen dem neuen Gymnasium und der Boschetsrieder Straße gelten, so die Zusage des städtischen Mobilitätsreferats.

Zuvor hatte es in der Elternschaft, bei der Schulleitung und unter Lokalpolitikern Bedenken gegeben, denn künftig müssen viele der Kinder auf dem Weg zum Unterricht den verkehrsreichen, unübersichtlichen Ratzingerplatz überqueren. Zum bevorstehenden Schuljahresbeginn wechseln die Kinder der Grundschule an der Zielstattstraße in einen Neubau an der Boschetsrieder Straße.

Viele Eltern hätten sich eine weitreichendere Lösung für mehr Sicherheit gewünscht wie eine neue Brücke, eine Hol- und Bringzone für die Schulkinder oder eine Schulwegbegleitung. Doch laut Polizei sei der Ratzingerplatz, der täglich von bis zu 22 000 Autos passiert wird, kein Unfallschwerpunkt. Dass es an der Kreuzung Boschetsrieder und Aidenbachstraße immer mal wieder kracht, sei für Münchner Verhältnisse nichts Ungewöhnliches.