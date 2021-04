Oberhaching:Mann verletzt Partnerin lebensbedrohlich

In Oberhaching soll ein Mann seine Lebensgefährtin lebensbedrohlich verletzt und sich das Leben genommen haben. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatte der 49 Jahre alte Mann bereits am Montagmorgen einen Streit mit seiner Partnerin. Dabei habe der Mann mit einer sechs Kilogramm schweren Hantel auf die 45-Jährige eingeschlagen.

Nach der Tat informierte der Mann zwei Nachbarn und fuhr dann mit seinem Auto davon. Knapp eine Stunde nach der Tat fuhr er auf einer Bundesstraße in der etwa 40 Kilometer entfernten Gemeinde Waakirchen im Landkreis Miesbach gegen einen Baum. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann absichtlich den Unfall verursachte. Laut Kriminalpolizei hatte das Paar bereits längere Zeit Beziehungsprobleme. Die schwer verletzte Frau wird auf der Intensivstation eines Münchner Krankenhauses behandelt.

Anmerkung der Redaktion: Wir berichten in der Regel nicht über Selbsttötungen. Grund dafür ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Suizide. Da im vorliegenden Fall zugleich ein versuchtes Tötungsdelikt vorliegt, überwiegt das öffentliche Informationsinteresse. Aus demselben Grund hat sich die Polizei dazu entschieden, die Presse zu informieren. Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen von Suizidgedanken, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.