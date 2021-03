Interview von Egbert Tholl

Er galt vielen als Wunschkandidat in der Nachfolge von Nikolaus Bachler als Intendant der Bayerischen Staatsoper. Doch Barrie Kosky ist nicht nur seit 2012 und noch bis Sommer 2022 der sehr erfolgreiche Intendant der Komischen Oper in Berlin, er ist auch ein gefragter Regisseur. Und zehn Jahre Doppelbelastung sind ihm genug. So wird man ihn auch in den kommenden Jahren in München als Regisseur erleben - mit Vladimir Jurowski, dem designierten Generalmusikdirektor, verbindet ihn eine wiederholte Zusammenarbeit. Gemeinsam erarbeiteten sie eine Neuinszenierung von Richard Strauss' "Rosenkavalier", die die legendäre von Otto Schenk im Bühnenbild von Jürgen Rose ablösen wird. Deren Premiere am 20. April 1972 dirigierte Carlos Kleiber, es folgten 194 Aufführungen. Die Premiere der Neuinszenierung ist am Sonntag, 21. März, von 15.30 Uhr an kostenlos im Stream der Staatsoper und auf Arte zu sehen.