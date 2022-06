Von Franz Kotteder

Musik und Ernährung haben auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu tun. Auf den zweiten dann allerdings schon, man denke nur an die mittlerweile beinahe flächendeckend angebotene, manchmal auch aufgedrängte Hintergrundmusik in den unterschiedlichsten Lokalen. Oder auch die Wirtshausmusik, die früher mal einen hohen Stellenwert hatte. Die Münchner Innenstadtwirte haben sich vorgenommen, der live gespielten Musik wieder mehr Raum zu geben. Seit sechs Jahren - mit einer Corona-Pause - veranstalten sie deshalb unter dem Titel Munich Unplugged ein Festival, bei dem sie ein Wochenende lang Straßenmusiker bei sich auftreten lassen, vorwiegend in den Innenhöfen und auf den Freischankflächen ihrer Wirtshäuser. "Drei Tage, 30 Lokale, 60 Bands" lautet das Motto der Veranstaltung, die dieses Mal vom 1. bis 3. Juli stattfindet. Schirmherr ist wieder Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), der gelegentlich schon mal in der Band von Paul Daly mitspielt. Daly ist Ire, Musiker und selber Wirt der beiden Irish Pubs Kilian's und Kennedy's. Kann also gut sein, dass man an diesem Wochenende den OB an der Klampfe erleben kann. Paul Daly war übrigens auch der Erfinder von Munich Unplugged, er fand nämlich: "Wir müssen die jungen Leute wieder mehr in Innenstadt locken." Seine Kollegen von den Innenstadtwirten waren schnell von der Idee begeistert. Weil die Sache gut ankam, setzten sie die Reihe nach dem ersten Schock dann im zweiten Pandemiejahr online fort, mit einem Videowettbewerb, den gewannen die Bands Johnny and the Yooahoos, Hundling & Friends, The Green Hornies und der Singer-Songwriter Ryan Inglis. Mit etwas Glück wird man sie wohl auch beim Festival erleben: Die 60 Musiker und Gruppen wechseln nämlich alle halbe Stunde den Spielort (Munich Unplugged Festival, Freitag, 1. Juli, bis Sonntag, 3. Juli, in den Wirtshäusern innerhalb des Altstadtrings, www.munichunplugged.com).

Die Musik spielt am kommenden Mittwoch auch im Meatingraum eine Rolle. Der Meatingraum ist ein Mittelding zwischen Kochstudio, Dining-Club und Event-Raum, den der Koch Marc Christian zusammen mit dem Kabarettisten Sven Kemmler betreibt, und dazu gehört nun auch ein Vinyl Wednesday mit richtigen Schallplatten (man darf auch eigene mitbringen). Für 30 Euro gibt es Snacks und ein Soulfood-Gericht vom Meatingraum, südafrikanische Weine von der Weinhandlung Weinexoten und gegen einen Aufpreis auch den einen oder anderen Drink (Vinyl Wednesday, Mittwoch, 8. Juni, 19 Uhr, Unkostenbeitrag 30 Euro, Gollierstraße 38, Anmeldung unter www.meatingraum.de).