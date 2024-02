Kaum verbreitet sich die Kunde, Paul Maar habe ein neues Buch geschrieben, denkt eine begeisterte Lesegemeinde sofort an das "Sams", den liebenswerten Querulanten mit den blauen Wunschpunkten im Gesicht, mithin die berühmteste Figur aus Maars Erzählkosmos. Doch mit seinem neuen Buch, das er bei der Münchner Bücherschau junior im Fat Cat vorstellen wird, hat sich Paul Maar, inzwischen 86 Jahre jung, wohl einen eigenen Wunsch erfüllt: In "Die Tochter der Zauberin" tritt mit Frau Schmitt eine richtig böse Hexe auf den Plan, die am liebsten mit Wirbelstürmen, Vulkanausbrüchen und Erdbeben um sich wirft. Sie ist die Mutter der elfjährigen Malefizia, genannt Fizzi, die allerdings ebenso wenig böse sein möchte wie ihr wohlmeinender Vater, dessen Profession als Versicherungsagent darin besteht, die ahnungslose Menschheit vor genau jenen Naturkatastrophen beziehungsweise ihren Folgen zu schützen.

Jeder Menge magischer Kreaturen begegnet die elfjährige Fizzi in der Zwischenwelt. (Foto: Hannes Maar/Oetinger Verlag)

Weshalb die genervte Mutter die beiden kurzerhand in eine Zwischenwelt verbannt. Hier muss sich das Mädchen in einer magischen Welt voller Steintrolle und sprechender Tiere mehr oder weniger alleine durchschlagen, da ihrem Vater dummerweise die Gestalt eines Koffers angehext wurde. Aber, wie sagt der Fuchs so schön: "Du kannst viel mehr, als du meinst" - ein Rat, der Fizzi durch ihr Abenteuer leitet. Das hat übrigens Hannes Maar illustriert, der Enkel des Sams-Erfinders. Gemeinsam werden sie zum Abschluss der Bücherschau am 10. März um 11 Uhr aus ihrem Buch lesen.

Eine Grause-Sause mit Sabine Bohlmann, der Lesekünstlerin des Jahres 2023

Zur Party-Sause mit fleischfressenden Pflanzen und sprechenden Krähen lädt Sabine Bohlmann am 2. März bei der Münchner Bücherschau junior. (Foto: Christian Hartmann)

Ein sprechender Koffer taucht auch gleich zu Beginn der Münchner Bücherschau am 2. März auf: Gemeinsam mit einem Wischmopp auf vier Beinen, einem Vampir, einem Werwölfchen, zwei Geistern, einem Felfen und einem Schrat gehört er zu einer Familie von skurrilen Gestalten, die in Sabine Bohlmanns neuem Buch "Willkommen bei den Grauses" die Hauptrolle spielt. Sie ziehen passenderweise an einem Freitag, den 13., in das Nachbarhaus der kleinen Ottilie ein, die über den Neuzugang in der Normalo-Welt hocherfreut ist.

Die Münchner Schauspielerin und Kinderbuchautorin Sabine Bohlmann, auf der Leipziger Buchmesse 2023 ausgezeichnet als "Lesekünstlerin des Jahres", ist vielen Fernsehzuschauern auch als Synchronsprecherin der kleinen Lisa aus den Simpsons bestens vertraut. Klar, dass sie sich auch für ihre Buchpremiere etwas Besonderes überlegt hat: Eine "Grause-Sause", auf der es schön schräg zugehen soll - Begegnungen mit fleischfressenden Pflanzen und sprechenden Krähen eingeschlossen.

Eine schön seltsame Familie spielt in Sabine Bohlmanns neuem Kinderbuch die Hauptrolle. (Foto: Thienemann-Esslinger Verlag)

Dabei gilt für die Premierengäste das Motto: Komm, wie du bist - oder sei, wer du willst! - gerne recht seltsam, mit verschiedenen Socken, unterschiedlichen Schuhen oder einem Tutu für die Herren.

In der Monster-Werkstatt können die jungen Besucher ihre eigenen Geschöpfe kreieren

Neben diesen und vielen weiteren Lesungen und Vorleseaktionen, die die jungen Besucher und Besucherinnen in lustige und spannende Fantasiewelten entführen, ist es aber vielleicht auch schön, seine eigenen Monster zu entwerfen. Dies ist möglich in der "Monster-Werkstatt" vom Verein Kultur und Spielraum, die an den Wochenenden von 13 bis 17.30 Uhr sowie freitags von 15 bis 17.30 Uhr allen Interessenten offen steht.

Mit Papier und Pappe, mit Stift und Farbe, Kleber, Schere und Cutter entstehen kleine und große Monster, die fortan Schachteln, Bühnen und Bücher bevölkern und ihre eigenen Geschichten erzählen können - mal komisch, mal fremd, mal furchterregend (anmeldung@kulturundspielraum.de). Wer will, kann seine selbstgemachten Geschöpfe in Monster-City ausstellen - oder auch einfach mit nach Hause ins Kinderzimmer nehmen. Und wer nach neuem Lesestoff sucht, der wird sicher in der großen Buch- und Medienausstellung mit Neuerscheinungen fündig.

Münchner Bücherschau junior 2024, 2. bis 10. März, Gasteig Fat Cat, Rosenheimer Straße 123, Programm unter www.muenchner-buecherschau-junior.de