Dominik Krause soll neuer Zweiter Bürgermeister von München werden. Die Fraktion von Grünen und Rosa Liste hat sich in einer Sondersitzung am Donnerstagmittag darauf verständigt, dem Stadtrat ihren bisherigen Fraktionsvorsitzenden als Nachfolger von Katrin Habenschaden vorzuschlagen. Die bisherige Bürgermeisterin hatte am Mittwochnachmittag überraschend ihren Rücktritt angekündigt, sie wechselt zur Deutschen Bahn .

Krause, 33, sei mit einer Gegenstimme gewählt worden, gab die 24-köpfige Fraktion, die größte im Stadtrat, in einer Pressemitteilung bekannt. Anschließend habe man Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und den SPD-/Volt-Fraktionsvorstand informiert. Wie der Koalitionspartner der Grünen die Nominierung Krauses bewertet, war zunächst offen.

Das Verhältnis zwischen Krause, der seit 2014 Stadtrat ist und als konsequenter Verfechter grüner Positionen gilt, und Reiter gilt als belastet. Der OB ließ schon am Donnerstagvormittag - vor der Kür Krauses - über eine Sprecherin mitteilen, er werde sich erst nach der Wahl eines neuen Zweiten Bürgermeisters oder einer Bürgermeisterin dazu äußern.

Dominik Krause ist gebürtiger Münchner und aufgewachsen in Moosach/Untermenzing, inzwischen wohnt er in Giesing. Er hat ein Physikstudium an der TU München abgeschlossen. Seine politische Karriere begann bei der Grünen Jugend, deren Sprecher er war, bis er in den Stadtrat kam. Dort wurde er 2016 Stellvertreter im Fraktionsvorstand und rückte 2022 an die Spitze, gemeinsam mit Mona Fuchs. Krause würde, wie seine Fraktion mitteilt, im Fall seiner Wahl "der erste offen schwule Bürgermeister Münchens".

"Ich freue mich über die große Zustimmung, die meine Fraktion mir für die Bewerbung um das Amt des Zweiten Bürgermeisters gegeben hat", erklärte Krause nach seiner Nominierung. "Mit diesem starken Rückhalt traue ich mir zu die Nachfolge von Katrin Habenschaden anzutreten, die dieses Amt in beispielhafter Weise ausgefüllt hat." Er wolle, gemeinsam mit seiner Fraktion und "unserer Bündnispartnerin SPD/Volt die Arbeit für das sozial-ökologische Projekt fortführen und Münchens Reputation als weltoffene und tolerante Metropole stärken".

Seine Co-Fraktionschefin Fuchs würdigt Krauses "zehnjährige Erfahrung in der Kommunalpolitik". Seine "nahezu einstimmige Nominierung" sei "bei allen personellen Veränderungen ein Signal der Geschlossenheit". Wer Krause an der Spitze der Stadtratsfraktion nachfolgen soll, wollen die Grünen in der kommenden Woche klären.