Bürgermeisterin Katrin Habenschaden von den Grünen steigt völlig überraschend aus der Politik aus und wechselt auf einen Posten bei der Deutschen Bahn in Berlin. "Ich habe heute den Oberbürgermeister informiert, dass ich das Amt der Zweiten Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München sowie mein Stadtratsmandat zum nächstmöglichen Zeitpunkt niederlegen werde", schreibt sie in einer Erklärung. Diese Entscheidung sei ihr "sehr schwergefallen". Sie habe das Amt mit großer Begeisterung ausgefüllt und der Aufgabe seit dreieinhalb Jahren alles untergeordnet.

Die Fraktion der Grünen verabschiedet Habenschaden mit warmen Worten. "Katrin Habenschaden hat sich in den vergangenen Jahren bleibende Verdienste um die Grüne Politik in München erworben. Am Wahlerfolg 2020 und dem damit verbundenen Bedeutungszuwachs der Grünen Fraktion hatte sie großen Anteil", sagte Fraktionschefin Mona Fuchs. Sie sei maßgeblich daran beteiligt, "dringend notwendige Reformen für den Klimaschutz und die Mobilitätswende einzuleiten und Münchens Gesicht als weltoffene Metropole zu erhalten".

Auch Co-Chef Dominik Krause zeigte Trauer und Verständnis zugleich. "Wir werden die Zusammenarbeit mit ihr vermissen, respektieren aber selbstverständlich ihren Entschluss, mehr auf ihre Gesundheit zu achten und eine neue Tätigkeit aufzunehmen, in der sie nicht permanent dem Blick der Öffentlichkeit ausgesetzt ist."

Die beiden Fraktionsvorsitzenden sind auf den ersten Blick die beiden potenziellen Nachfolger für das Amt in der Stadtspitze. Für Krause könnte sprechen, dass er ebenfalls dem Stadtrat bereits seit 2014 angehört und als Fraktionschef über mehr Erfahrung verfügt als Fuchs. Diese könnte dann die Verantwortung für die Politik der Fraktion noch stärker übernehmen. Auch die nächste Spitzenkandidatur für das Amt des Oberbürgermeisters steht damit wieder offen. Es galt in der Partei als ausgemacht, dass Habenschaden einen zweiten Versuch starten soll.

Habenschaden deutet an, dass ihr der politische Betrieb zugesetzt hat. "In den vergangenen Monaten habe ich gemerkt, dass die Belastung durch die öffentliche Rolle Spuren hinterlassen hat", schreibt sie. Offensichtlich ging das an die Substanz. Das Amt mit halber Kraft auszufüllen, sei für sie keine Option gewesen, heißt es weiter in der Mitteilung. Die Grünen-Politikerin gehört dem Stadtrat seit 2014 an. Sechs Jahre später kandidierte sie für das Amt der Oberbürgermeisterin, verpasste jedoch die Stichwahl gegen Dieter Reiter (SPD) knapp. Mit Beginn der Amtsperiode wurde die bei den Grünen sehr beliebte Politikerin zur Zweiten Bürgermeisterin gewählt.

Bei der Deutschen Bahn wird sie den Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit übernehmen

Oberbürgermeister Reiter äußerte Respekt und Bedauern über den Rückzug Habenschadens. Sie habe ihn am Mittwoch in einem persönlichen Gespräch informiert. "Ich bedanke mich für die langjährige, immer konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Frau Habenschaden hat sich in den Jahren als zweite Bürgermeisterin sehr engagiert für die Belange der Münchnerinnen und Münchner eingesetzt". Er wünsche ihr für die Zukunft das Allerbeste.

Habenschaden hat ihre Zukunft außerhalb der Politik bereits geplant. Ende dieses Jahres werde sie bei der Deutschen Bahn den Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit übernehmen und leiten. "Die ökologische Transformation der Bahn zu konzipieren, ist eine Herausforderung, auf die ich mich sehr freue. Die neue Aufgabe ist weit weniger öffentlichkeitswirksam, bietet aber die große Gelegenheit, Umwelt- und Klimaschutz sowie die Mobilitätswende deutschlandweit voranzubringen."

Die Deutsche Bahn bestätigte die Verpflichtung Habenschadens noch am Mittwochnachmittag. "Mit Katrin Habenschaden gewinnen wir als DB eine erfahrene und begeisterte Nachhaltigkeitsexpertin", ließ sich der Vorstandsvorsitzenden Richard Lutz zitieren. Habenschaden habe durch ihre berufliche Laufbahn Erfahrung mit Transformationsprozessen, die sie nun bei der Bahn einbringen könne. Habenschaden werde in ihrer neuen Funktion direkt an Lutz berichten, heißt es in der Mitteilung der Bahn. Der Konzernvorstand habe die Verpflichtung bereits in einer Sitzung am Dienstag bestätigt.