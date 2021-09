Wohnungsnot in München:Kreativ gegen den Leerstand

Wohnungsnot in München

Nein, dieses Foto stammt nicht aus dem Hollywood-Klassiker "Planet der Affen", sondern ganz real aus München, als Goldgrund-Aktivisten bei einer Guerilla-Aktion eine Wohnung in der Müllerstraße renovierten.

Die Quote von nicht vermieteten Wohnungen in städtischen Immobilien geht stark zurück - von 647 auf 186. Im Stadtrat wertet man das als Erfolg - wenn auch der Anstoß dazu auf eine Gorilla-Aktion zurückgeht.

Von Sebastian Krass

Es war ein Ereignis, das sich ins Gedächtnis vieler Menschen in der Stadt eingebrannt hat: Eine Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten verkleidete sich im Frühjahr 2013 mit Gorilla-Masken, drang in das seit Jahren leer stehende und für den Abriss vorgesehene städtische Gebäude an der Müllerstraße 2 bis 6 ein. Sie zogen eine Blitzsanierung durch, filmten sich dabei und vermarkteten die Aktion geschickt über die sozialen Medien.