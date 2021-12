SZ Plus Hochhaus-Debatte in München

Wird alles gut, wenn sie erstmal stehen?

Zwei 155 Meter hohe Türme spalten die Münchner. Auch in Mailand, Kopenhagen und New York hat man sich um geplante Bauprojekte gezofft. Wie ist es in diesen Städten ausgegangen? Ein Blick in die Welt.