Von Alois Gudmund

Sie sind etwa so groß wie ein kleineres Handy, einzeln aber sehr viel dünner als das dünnste iPhone. Und sie hatten, ja haben womöglich noch eine durchaus ähnliche Funktion: Vor Erfindung des Smartphones amüsierten sich viele Menschen mit Spielkarten. Teenager, deren Unterhaltungsbedarf die Erläuterung der ū-Deklination im Lateinunterricht nur unzureichend erfüllte, hatten unter der Schulbank stets Karten parat. Wattn ging gut in der letzten Reihe. Zum intellektuell herausfordernderen Schafkopfen musste man sich schon aus der Mathe-Doppelstunde absentieren. In ein schulnahes Wirtshaus natürlich.

Das Tout oder Sie ruft solche Erinnerungen mit seinem Namen herauf, der ja vom Schafkopfen kommt: Der Tout - ausgesprochen: "Du" - ist ein Solo, bei dem der Spieler alle Stiche zu machen gedenkt, der Sie eines, bei dem er alle Ober und Unter in der Hand hält, ein so seltenes Blatt, dass es in der Regel gerahmt und über dem Stammtisch aufgehängt wird.

Der Gastraum interpretiert die Idee eines bayerischen Wirtshauses sehr modern

Im Tout oder Sie hängt noch kein Sie-Blatt an der Wand. Erstens haben die Betreiber des Trumpf oder Kritisch in Schwabing das Lokal vor noch nicht so langer Zeit in die Räume der ehemaligen Lisboa Bar in Haidhausen gestellt, als dass dort nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit bereits eine solche Glückshand gegeben worden sein könnte. Zweitens gibt es keinen Stammtisch hier. Denn drittens interpretiert der große, schöne Gastraum die Idee eines bayerischen Wirtshauses sehr modern - aus Holz sind zwar die Dielen, hölzern auch und zeitgeistig kantig die Tische und Bänke, die Wände allerdings leer, von industriell anmutenden Stahlträgern abgesehen, an denen die Lampen hängen.

Detailansicht öffnen Herzlich bedient werden die Gäste hier mit einer Runde Schnaps. (Foto: Stephan Rumpf)

Viertens hat Gudmund bei seinen Besuchen nie schafkopfende Gäste gesehen, was auch daran liegen mag, dass es sehr laut hallen kann. Doch so lautstark der Laden brummte, bedient wurden wir stets gut, schnell und ausgesprochen herzlich. Das Augustiner (4,10 Euro die Halbe) - gezapft aus Holzfässern, deren Stapel sich stolz in einem gläsernen Kühlraum gegenüber dem Bartresen präsentiert - stand sofort auf dem Tisch, der offene Weißwein, in kleiner, aber wirklich feiner Auswahl in der Karte auch in probierfreundlicher Fast-Achterl-Portion (genauer: 0,1 Liter, ab 3,50 Euro) geführt und im Glas großzügig eingeschenkt, ebenfalls.

Die Speisen kochen wiederum "Peter und sein Friss-oder-Stirb-Team", so heißt es auf der Karte, was ein bisschen so klingt, als würden sie nicht ganz dazugehören. Tatsächlich wirkt das Kochteam mit dem Totenkopf im Logo laut eigener Internetseite auch im Schwesterlokal Trumpf oder Kritisch. Was dabei bei Gudmunds Besuchen in der Haidhauser Filiale auf den Tisch kam, war jedoch eher kritisch zu sehen - und zwar nicht im Sinne von Max, Belli oder Soacher.

Es begann vorbildlich. Fürsorglich - und wie sich herausstellen sollte, völlig zurecht - warnte die Servierkraft den Gast, dass er Suppe und Schweinsbraten mengenmäßig wohl kaum derpacken werde können. Obwohl Portionen in nicht zu schaffender Quantität hierzulande nicht mehr ganz zeitgemäß als Merkmal der Qualität gelten, bot sie beides in kleinerer Fassung an. Ganz klein war die als klein bezeichnete Spargelcremesuppe (5,50) dann doch nicht, und auch knackig gegrillte Stücken von grünen Spargelstangen schwammen genug in einer ordentlich abgestimmten, spargeligen Creme.

Die SZ-Kostprobe Die Restaurant-Kritik "Kostprobe" der Süddeutschen Zeitung hat eine lange Tradition: Seit 1975 erscheint sie wöchentlich im Lokalteil, seit einigen Jahren auch Online und mit einer Bewertungsskala. Etwa ein Dutzend kulinarisch bewanderter Redakteurinnen und Redakteure aus sämtlichen Ressorts - von München, Wissen bis zur Politik - schreiben im Wechsel über die Gastronomie in der Stadt. Die Auswahl ist unendlich, die bayerische Wirtschaft kommt genauso dran wie das griechische Fischlokal, die amerikanische Fastfood-Kette, der besondere Bratwurststand oder das mit Sternen dekorierte Gourmetlokal. Das Besondere an der SZ-Kostprobe: Die Autorinnen und Autoren schreiben unter Pseudonym, oft ist dies kulinarisch angehaucht. Sie gehen unerkannt etwa zwei- bis dreimal in das zu testende Lokal, je nachdem wie lange das von der Redaktion vorgegebene Budget reicht. Eiserne Grundregeln: hundert Tage Schonfrist, bis sich die Küche eines neuen Lokals eingearbeitet hat. Und: Nie bei der Arbeit als Restaurantkritiker erwischen lassen - um unbefangen Speis und Trank, Service und Atmosphäre beschreiben zu können. SZ

Vom Schweinsbraten lag in der Miniversion (9,40 Euro, normal 14,80) "nur" ein Scheibe Braten auf dem Teller - aber die war so groß wie zwei Handflächen, sah sehr schön aus mit ihrer krossen Schwarte, lag neben einem einsamen, doch durchaus gelungenen Kartoffelknödel, war aber leider am Abend schon zu trocken. Beim Biss ins Böfflamott (22 Euro) wiederum, in der Karte mit augenzwinkerndem Hinweis auf das Haidhauser Franzosenviertel Boeuf à la mode geschrieben, fragte die sich sonst hauptsächlich vegetarisch ernährende Mitesserin, ob es denn normal sei, dass man auf Rindfleisch so lange kauen müsse. Aber auch Fleischesser Gudmund hat Schmorfleisch schon mal zarter gegessen. Am Zwetschgen-Blaukraut dazu schieden sich die Geschmäcker: Gudmund selbst fand, dass die Süße der Pflaumen das Saure des Krauts allzu eindeutig stach, andere am Tisch hingegen priesen den tieffruchtigen Duft.

Der Zwiebelrostbraten (24 Euro) hingegen war ein zartes Stück Fleisch, die Soße hatte allerdings deutlich zu viel Salz intus, im Kartoffelbrei dazu, franzosenviertelig Aligot genannt, war wie zum Ausgleich nichts davon zu schmecken. Und auch beim Zander von der Schiefertafel mit den Tagesgerichten (25,50 Euro) verteilte sich das Salz arg ungleichgewichtig: zu viel auf dem sonst schön festen Fisch, schon fast ungenießbar viel auf den weißen und violetten Blumenkohlröschen, dafür nichts davon schmeckbar im faden Kartoffelbrei. Die Spinatknödel (13,50 Euro) dagegen, eine der tierfreien Alternativen, waren zwar offenbar beim Aufwärmen in einen einzigen Riesenklos zusammengeschmolzen, geschmacklich war aber nichts an ihnen auszusetzen.

Um beim thematischen Kern der Kneipe zu bleiben: Trumpf sind die Getränke, die Speisen leider eher Spatzen.

Tout oder Sie, Breisacher Straße 22, Telefon 089 - 80 95 84 55, tout-oder-sie.de, Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 17 bis 1 Uhr, Sa., So. und Feiertag 12 bis 1 Uhr