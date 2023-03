Von Anna Weiß

"Frauen wollen keine Blumen, sondern Gleichberechtigung" - diese Forderung existiert in zahlreichen Varianten und wurde 2020 durch die Kampagne "#stattblumen" prominent, mit der mehr Unterstützung für Frauen gefordert wurde. Gerade zum Internationalen Frauentag am 8. März ist der Satz aktuell. Statt Blumen zieren Kakteen den Flyer des "Bloom"-Events, das anlässlich des Welttags am Donnerstag und Freitag im Münchner Import Export stattfindet.

Das queerfeministische DJ-Kollektiv Wut, das sich seit 2018 für die Sichtbarkeit, Stärkung und Vernetzung von Frauen und queeren Personen einsetzt und die Musikerin Juc, die mit ihrer Konzertreihe "we are subjects" ein ähnliches Ziel verfolgt, veranstalten das zweitägige Förderungs- und Vernetzungstreffen. Tagsüber haben nur Personen, die sich als FINTA* (Female Inter Non-Binary Trans Agender) identifizieren, Zugang zu dem Festival, das mit einem breiten Programm aufwartet. Zum einen geben DJs in Anfängerinnen- und Fortgeschrittenen-Kursen ihr Wissen rund ums Auflegen weiter, der Fokus liegt dabei auf elektronischer Musik.

Da es beim DJing nicht nur um ein gutes Gespür für Musik geht, bietet das Bloom-Festival zum anderen auch Beratungsmöglichkeiten. Dafür ist die Fachstelle Pop des Feierwerks am Donnerstag da und beantwortet Fragen zu Themenbereichen von Booking bis Veröffentlichung. Auch das Kulturreferat berät zu Stipendien und Förderungen. Die Stadt fördert die Veranstaltung im Rahmen von "#sieinspiriertmich". Denn auch wenn die DJ-Szene in München auf den ersten Blick divers zu sein scheint, gibt es in Sachen Gleichberechtigung und Repräsentation noch viel zu tun.

Die Party am Freitagabend ist für alle Menschen offen, denn "gemeinsam feiert es sich am schönsten". Auf blühende Soundlandschaften.

Bloom-Festival, Do. und Fr., 9. und 10. März, Import Export München, Schwere-Reiter-Straße 2h, Anmeldung und mehr Info www.import-export.cc