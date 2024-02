Den Anfang macht am 23. und 24. Februar die "Toy Tonics Pop Up Gallery". Toy Tonics ist ein Berliner Indie-Label, das für seine Live-Jams bekannt ist. In der Villa Stuck wird es Fotos, Poster, Designs, Illustrationen, Artworks und Installationen von mehr als 30 Künstlern präsentieren. Die Eröffnung ist am Freitag um 19 Uhr, um 23 Uhr ist Party, wo unter anderen COEO, Kapote und der beliebte Schauspieler Lars Eidinger auflegen (Tickets über de.ra.co/events). Am Samstag ist die Ausstellung von 12 bis 19 Uhr geöffnet.

Toy Tonics Pop Up Gallery, Fr./Sa., 23./24. Feb., Villa Stuck, Prinzregentenstr. 60, www.villastuck.de