Stühle, Hocker, bunte Bänke - auf dem Viktualienmarkt werden kleine Pausen attraktiver. Seit etwas mehr als einer Woche gibt es neue Sitzgelegenheiten aus Holz und Metall. Außerdem wurden 20 Pflanztröge beschafft, die je nach Saison unterschiedlich bepflanzt werden sollen. Auch die erste von insgesamt zehn Solarleuchten mit integrierten Pflanzentrögen ist bereits aufgestellt. Das Neumöblierungsprogramm läuft seit Ende Juni, das neue Mobiliar soll voraussichtlich bis August komplett sein.

Zur Verschönerung des zentralsten Münchner Marktes gab es Fördergeld der EU-Innenstadtinitiative. Sie bezieht ihr Budget aus dem Programm React-EU, der "Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe" (Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete Europas). Das Programm wurde eingeführt, um den wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Covid-19-Pandemie in Europa entgegenzuwirken. Aus ebendieser Förderung wird zusätzlich in einer Klimasimulation der CO₂-Fußabdruck des Viktualienmarkts untersucht. Die Gesamtkosten betragen rund 700 000 Euro.