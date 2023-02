Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Taxi und einer Straßenbahn in Bogenhausen ist wie durch ein Wunder niemand verletzt worden. Gegen 23 Uhr geriet am Sonntagabend laut Polizei ein 50-jähriger Taxifahrer aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn der Ismaninger Straße und prallte voll auf eine entgegenkommende Straßenbahn der Linie 37, die in Richtung Herkomerplatz unterwegs war. Das Taxi, in dem sich keine Passagiere befanden, sei dabei von der Trambahn noch einige Meter mitgeschleift worden.

Wie viele Fahrgäste in der Tram waren, ist der Polizei zufolge nicht bekannt. Sie hätten direkt nach der Kollision die Wagen verlassen und seien fortgegangen. Am Taxi sei ein Totalschaden entstanden. Die Tram sei zunächst nicht mehr fahrbereit gewesen und habe erst ertüchtigt werden müssen, um ins Depot zu gelangen. Den gesamten Unfallschaden schätzt die Polizei auf rund 70 000 Euro.