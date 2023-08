Lieferung per Lastenrad: Bürgermeisterin Katrin Habenschaden und Mobilitätsreferent Georg Dunkel eröffnen den Radlogistik-Hub.

Ein Verteilzentrum am Viehhof ermöglicht künftig klimafreundlich Lieferungen in mindestens sieben verschiedene Postleitzahlgebiete in der Stadt. Dadurch reduziert sich die jährliche CO₂-Emission um sechs Tonnen.