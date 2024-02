Die geplante U-Bahn-Linie U9 kommt weiter in Fahrt: Die Stadtwerke München (SWM) und das Baureferat beginnen mit der Vorplanung für den ersten Streckenabschnitt südlich des Hauptbahnhofs. Der umfasst den zweiten Wiesn-Bahnhof am Esperantoplatz und den neuen Bahnhof Impler-/Poccistraße bis zum Harras sowie die jeweiligen Anschlüsse an das Bestandsnetz.