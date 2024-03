Besonders clever glaubte eine Bande von Trickbetrügern am Dienstag in München vorzugehen. Ein Anrufer, der sich als Polizist ausgab, kontaktierte eine ältere Frau aus dem Münchner Stadtteil Am Hart und informierte sie über eine Trickbetrugsmasche mit ergaunerten Überweisungen. Anschließend forderte er die Frau auf, 8000 Euro von ihrem Konto abzuheben und sie zur Sicherheit einem Kollegen zu übergeben, der bei ihr vorbeikommen werde.