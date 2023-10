Die Stadtwerke München (SWM) und die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) müssen die vorbereitenden Baumaßnahmen für die geplante Tram-Trasse in Johanneskirchen stoppen, bis dafür ein Planfeststellungsbeschluss, also eine Baugenehmigung durch die Regierung von Oberbayern vorliegt. Dies habe die Bezirksregierung angeordnet, teilte der CSU-Landtagsabgeordnete Robert Brannekämper am Dienstag mit.