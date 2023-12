Ob auch Tiere Weihnachten feiern? Immerhin waren Ochs und Esel neben dem Chor der Engel die ersten Augenzeugen in der Krippe von Bethlehem. Die Menschen im Tierpark Hellabrunn setzen sich mit dieser Frage nicht zu theoretisch auseinander, sie spendieren ihren Tieren jetzt schon geschmückte Christbäume - und geben ganz unverhohlen zu, dass sie das auch tun, um herzerwärmende Fotos versenden zu können.

Die Tier-Bäume sind natürlich nicht mit Kerzen und Glaskugeln geschmückt - vielmehr werden für jede Tierart Proben der Lieblingsspeisen daran gehängt. So erhalten die Paviane Bananen und Lauch und fallen sofort darüber her.

Detailansicht öffnen Ein chinesisches Muntjak freut sich über Knabbereien. (Foto: Jan Saurer/Tierpark Hellabrunn)

Der Nashornbulle Niko hingegen ignorierte das Geschenk zunächst, das Weibchen Rapti jedoch labte sich mit Vergnügen an Sternfrüchten, Zitronen und Tomaten.

Detailansicht öffnen Die Steinböcke schauen, wie sich der Rudel-Anführer verhält - erst dann nähern sie sich dem mit Obst und Gemüse dekorierten Nadelbaum. (Foto: Jan Saurer/Tierpark Hellabrunn)

Die Steinböcke dagegen warteten, bis der Rudel-Anführer den Baum inspiziert hatte, dann wurden Obst und Gemüse heruntergefressen. Die Elefanten bekamen Baum pur: Sie fressen sie ohnehin gleich komplett auf.

Detailansicht öffnen Für den Fuchs gab es ein Bäumchen mit Fisch. (Foto: Jan Saurer/Tierpark Hellabrunn)

Der Tierpark Hellabrunn hat an Heiligabend und Silvester von 9 bis 16 Uhr geöffnet, an den Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr von 9 bis 17 Uhr.