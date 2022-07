Auch bei den Mähnenrobben in Hellabrunn gab es im vergangenen Jahr Nachwuchs.

Von Philipp Crone

Der Tierpark hat bei seiner Hauptversammlung positive Zahlen für das vergangene Jahr präsentiert. Obwohl auch 2021 der Zoo an insgesamt 86 Tagen geschlossen bleiben musste aufgrund der Corona-Auflagen, erholten sich die Besucherzahlen und die Ticketverkäufe. Bei den Besuchern gab es eine Steigerung um 28 Prozent auf etwa 960 000 Gäste.

Damit ist man zwar noch weit von den Zahlen vor der Pandemie entfernt, als der Tierpark pro Jahr mehr als 2,7 Millionen Besucher nach Hellabrunn locken konnte. Aber auch 2022 gehen die Zahlen weiter nach oben, sagte Tierpark-Chef Rasem Baban. Die Zahl der verkauften Jahreskarten stieg 2021 um 17 Prozent. Trotzdem habe man aber noch kein "annähernd kostendeckendes Ergebnis" erzielen können, wie es in einer Pressemitteilung des Tierparks heißt, auch weil die laufenden Kosten in der Pandemie gleich blieben beziehungsweise durch die allgemeine Preissteigerung in vielen Bereichen sogar gestiegen sind.

Die tierischen und baulichen Nachrichten hören sich aber so an wie immer: Viel Nachwuchs, viele abgeschlossene Gehege-Erneuerungen. Die Bauarbeiten an der Löwenanlage liefen planmäßig, sodass diese nun eingeweiht werden konnte, außerdem wurde die Pinselohrschwein-Anlage überarbeitet und mit der Sanierung der Wolfsanlage und des Flamingo-Geheges begonnen.

Beim Thema Nachwuchs steht das Jahr 2021 mit insgesamt 655 Geburten auch nicht schlecht da. Ein Faultierbaby gab es im Januar, ein Dutzend Kunekune-Ferkel, dazu Heckrinder, Elche und Pelikane mit Nachwuchs. Hinzu kam ein Mähnenrobben-Baby und Verstärkung bei den Königspinguinen. Außerdem konnten zwei Alpensteinböcke ausgewildert werden, während weitere Lamas und Alpakas in Hellabrunn einzogen. Zudem hat der Zoo für seine nunmehr 539 Tierarten weitere neue edukative Lernstationen installiert, auch die demnächst fertige Wolfsanlage wird einige davon haben.