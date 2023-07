Auch für den Tierpark Hellabrunn kann man sich Tickets mit der neuen App kaufen, damit man nicht so lange in der Schlange stehen muss.

Von Catherine Hoffmann

München hat eine neue App bekommen, die "muenchen app", mit der man Tickets für eine große Zahl an Freizeitangeboten in der Stadt kaufen kann. IT-Referentin Laura Dornheim (Grüne) stellte die App am Freitag in der sogenannten Trinkstube des Rathauses vor, das bekanntlich im neugotischen Stil erbaut wurde. Bevor sie loslegt, mokiert sich Dornheim über das nicht gerade modern und digital anmutende Ambiente. Dann erinnert sie an Florian Roth, den grünen Stadtrat, der sich 2019 ärgerte, dass er für den Eintritt in den Tierpark Hellabrunn lange in einer Schlange warten musste. Es folgte ein Antrag für eine Ticketing-App. Sei Januar ist diese live, die Auswahl an Veranstaltungen ist seither stetig gewachsen.

"Für städtische Verhältnisse ging es schnell", sagt Dornheim. Die App gegen das Schlange-Stehen vor Museen, Theatern, Bädern und dem Tierpark ist in den App-Stores von Apple und Google erhältlich. Sie wurde im Auftrag des Stadtrats und des IT-Referats von den Stadtwerken München (SWM) entwickelt. Mehr als 20 000 Mal wurde sie bereits auf Handys installiert. Die ersten Nutzerinnen und Nutzer bewerten sie mit sehr guten 4,8 Sternen.

Besuchermagnete der Stadt wie das Deutsche Museum und der Tierpark, die Bäder und Saunen der SWM sowie eine Fülle wechselnder Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten können direkt gebucht werden. Das Angebot umfasst derzeit rund 250 bis 300 Veranstaltungen, es wird laufend erweitert. "In Zukunft sollen auch kostenlose Veranstaltungen ihren Platz in der App bekommen", sagt Karin Thelen, SWM-Geschäftsführerin für die regionale Energiewende. Sie sieht die muenchen app als gutes Beispiel dafür, wie der SWM-Bereich Neue Geschäfte, der seit 1. Juli zu ihrem Verantwortungsbereich gehört, ein Bedürfnis aufnimmt, das passende Produkt entwickelt und zur Marktreife bringt.

Die muenchen app ergänzt die beiden bestehenden Angebote aus der SWM-Werkstatt: MVGO für den öffentlichen Verkehr und Handy-Parken München. Sie bietet einen Absprung zu städtischen Bürgerservices, wer klickt, wird auf die Website von muenchen.de weitergeleitet. Eigentlich sollten auch kleine Anbieter die Möglichkeit erhalten, auf der App für ihre Veranstaltungen zu werben, damit auch die kleine Stadtteil-Buchhandlung auf eine Lesung in ihrem Geschäft aufmerksam machen kann. Das sei bisher aber an rechtlichen Fragen gescheitert, so Dornheim.

Im August startet eine Werbekampagne, um die Bekanntheit der muenchen app zu steigern. An den bekannten Verkaufsstellen werden dann Plakate mit QR-Code darauf hinweisen, dass Eintrittskarten jetzt auch digital, schnell und einfach gekauft werden können. Mit dem M-Login, den viele Münchnerinnen und Münchner bereits für die Fahrt mit der MVG nutzen, können sie auch die Tickets auf der muenchen app bezahlen.