Von Christian Jooß-Bernau

Dieser Roman ist eine Reise. Über gute 900 Seiten. Durch das 18. Jahrhundert. Von einem kleinen Städtchen nach Wien, durch den Siebenjährigen Krieg nach Paris. Von der Geburt bis in den Wahnsinn. Denn so beginnt alles: mit einem Ich-Erzähler, an dem die Ratten schnüffeln, in der Salpêtrière. Ein ganz besonderer Fall in dieser verrufenen Anstalt für psychisch Kranke.