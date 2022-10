Von Martin Bernstein

Der Taxifahrer, der am frühen Mittwochmorgen einen Fahrgast durch einen Stich verletzt haben soll, ist gefasst. Der Tatverdächtige wurde am späten Nachmittag desselben Tages im Münchner Stadtteil Milbertshofen festgenommen. Es handelt sich um einen 60-Jährigen. Er hat bei der Auseinandersetzung mit seinen drei Passagieren selbst leichte Verletzungen erlitten. Die Mordkommission ermittelt gegen ihn wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Was sich gegen 3.40 Uhr in dem Taxi auf der Leopoldstraße genau zugetragen hat und worum es bei dem Streit ging, der dann so gewalttätig eskalierte, ist noch unklar. Die drei Männer wollten von einem Taxistand nahe dem Hauptbahnhof zu einem Hotel im Münchner Norden. Der durch den Stich verletzte Mann, ein 40-Jähriger aus Baden-Württemberg, konnte bereits am Mittwoch wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.