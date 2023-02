In Grünwald liegt der Gewerbesteuersatz bei 240 Prozent, etwas weiter abwärts an der Isar in München mehr als doppelt so hoch.

Von Klaus Ott

Der Münchner Kämmerer Christoph Frey (SPD), er ist quasi der städtische Finanzminister, kann auf eine außerplanmäßige Steuereinnahme in Höhe von 8,2 Millionen Euro hoffen. So viel hätte die Münchner PR-Unternehmerin Andrea Tandler zusammen mit einem Geschäftspartner nach Ansicht der Staatsanwaltschaft München I eigentlich schon längst in die Stadtkasse zahlen müssen. Bei den von Tandler erzielten Provisionen aus Deals mit Corona-Masken wäre das in München als Gewerbesteuer fällig gewesen. So sieht es die Staatsanwaltschaft.

Die vielmalige Masken-Millionärin hat zusammen mit ihrem Partner allerdings lieber in Grünwald Gewerbesteuer gezahlt. Und dort nur etwas mehr als vier Millionen Euro. Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit Langem unter anderem wegen Gewerbesteuer-Hinterziehung, mit der die Stadt München geschädigt worden sei. Andrea Tandler, Tochter des einstigen CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler, und ihr ebenfalls in München ansässiger Partner hatten sich mit einer neuen Firma in Grünwald niedergelassen. Nur zum Schein, wie die Staatsanwaltschaft beweisen will. Tandler und ihr Partner, beide sitzen derzeit wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft, haben alle Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen.

Das ist nicht der einzige Fall, in dem die Gemeinde Grünwald damit rechnen muss, Gewerbesteuereinnahmen nachträglich an eine andere Kommune abzutreten. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal ermittelt gegen ein Immobilienunternehmen aus Essen, das hohe Gewinne aus einem Grundstückdeal in Nordrhein-Westfalen illegal nach Grünwald verschoben haben soll; mit einem vorgetäuschten Firmensitz einer Tochtergesellschaft. Das Essener Unternehmen weist das zwar zurück. Aber eine Einigung zwischen dem Unternehmen und der Staatsanwaltschaft Wuppertal gilt als greifbar nahe.

Die Gemeinde soll sogar schon eine Münchner Rechtsanwältin eingeschaltet haben

Die Stadt Essen bekäme eine größere Nachzahlung von dem Immobilienunternehmen. Und Grünwald bekäme eine Rechnung von Essen in Millionenhöhe. Kenner des Falls berichten, die Gemeinde wolle sich dann dagegen wehren, einen Teil ihrer schon vor etlichen Jahren erzielten Gewerbesteuererlöse ins Ruhrgebiet zu überweisen. Die Gemeinde soll sogar schon eine Münchner Rechtsanwältin eingeschaltet haben, um sich gegen eine solche Forderung zu wehren.

Die Gemeinde Grünwald äußert sich dazu nicht. Und lässt auch folgende Frage unbeantwortet: In wie vielen Fällen laufen Steuerverfahren oder gar staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren, bei denen die Gemeinde damit rechnen muss, Gewerbesteuereinnahmen an andere Kommunen abtreten zu müssen oder zumindest mit entsprechenden Forderungen konfrontiert zu werden? Der Zweite Bürgermeister Stephan Weidenbach (CSU) teilt mit, dass die Gemeinde "wegen des Steuergeheimnisses keine Auskünfte zu steuerlichen Fragen gibt".

Grünwald sagt auch nichts zu einer Berechnung des Netzwerks Steuergerechtigkeit, das unter anderem von kirchlichen Hilfsorganisationen wie Misereor und von Gewerkschaften getragen wird. Das Netzwerk kommt zu dem Ergebnis, dass Grünwald mit seiner Dumpingsteuer andere Kommunen fast 100 Millionen Euro im Jahr koste. Das sei der Unterschied zwischen dem sehr niedrigen Gewerbesteuersatz von 240 Prozent, mit dem Grünwald Firmen anlocke, und dem durchschnittlichen Steuersatz in Deutschland.

SPD-Chef nennt extrem niedrige Gewerbesteuern "Schmarotzertum"

Im vergangenen Jahr, als das Thema Gewerbesteuer schon einmal für Diskussionen sorgte, hat die Gemeinde Grünwald ausführlich Stellung bezogen. Anlass waren Äußerungen des Münchner SPD-Chefs und Stadtrats Christian Köning gewesen. Köning hatte Grünwald und anderen Gemeinden mit extrem niedrigen Gewerbesteuern "Schmarotzertum" zu Lasten anderer Kommunen vorgeworfen. Das sagt Köning auch jetzt wieder, anlässlich des Falls Tandler. Die Steueroasen müssten dringen trockengelegt werden. Der Stadt München, dort beträgt der Gewerbesteuersatz 490 Punkte, entgingen jedes Jahr viele Millionen Euro. Es könne auch nicht sein, "dass Briefkastenfirmen nicht kontrolliert werden". Köning spricht von Steuerhinterziehung zu Lasten von München.

Die Grünwalder Gemeindekämmerer haben im Mai 2022 zu alledem grundlegend erklärt, man habe sich schon mehrmals von Unternehmen distanziert, die ihr Geschäftsmodell auf dem Gewerbesteuersatz von Grünwald aufbauten. In welcher Form diese Distanzierung geschehen sein soll, ist allerdings nicht bekannt. Seit Jahren bieten Dienstleister aus Grünwald "virtuelle Büros" für Firmenansiedlungen. Für wenige Hundert Euro im Monat gibt es Firmensitze mit "Gewerbesteuervorteil". So geht das bis heute.

In Grünwald sind Tausende Firmen ansässig, vor allem auch wegen der niedrigen Gewerbesteuer. Unter mancher Hausnummer sind Dutzende oder noch mehr Firmen zu finden. Für Grünwald lohnt sich das angeblich gar nicht, wie im Mai 2022 von den Gemeindekämmerern vorgerechnet. Man müsse von den Gewerbesteuererlösen so viel Geld an den Landkreis, das Land Bayern und den Bund abführen, dass von einer Million Euro nur noch 300 000 Euro in der Gemeindekasse verblieben. Allein an den Landkreis zahle man jährlich mehr als 100 Millionen Euro und finanziere auf diesem Weg Schulbauten, Krankenhäuser, den öffentlichen Nahverkehr und das Landratsamt.

So gesehen dürfte Grünwald eigentlich gar nichts dagegen haben, dass der Mindestsatz für die Gewerbesteuer von 200 auf 300 und mehr Punkte erhöht wird, wie das SPD und Grüne anstreben. Weil es sich wegen der hohen Abgaben an Land, Bund und Landkreis gar nicht lohnt, so viele Firmen zu haben, die so viele Gewerbesteuern zahlen. Doch Grünwald will seinen Niedrigsteuersatz von 240 Punkten unbedingt behalten und wehrt sich gegen eine Untergrenze von 300 und mehr Punkten. Das würde "unseres Erachtens unverhältnismäßig in die Finanzhoheit der Gemeinden" eingreifen, erklärten die Gemeindekämmerer im Mai 2022.